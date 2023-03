«Tu lèches, tu lâches et tu lynches»: Julien Lepers précise sa pensée, après ses propos choquants sur Pierre Palmade (vidéo)

Un mois après le terrible accident qu’il a causé, alors qu’il était sous emprise de cocaïne, Pierre Palmade attend une première décision de justice qui décidera de son éventuel retour en détention provisoire. C’est ce mardi 14 mars, que le comédien sera finalement fixé sur son sort en attendant la fin de l’enquête et le combat judiciaire qui devrait suivre. Mais si son véritable procès n’a pas encore commencé, son procès médiatique suit bien son cours depuis des semaines. L’affaire continue, en effet, de faire les gros titres, alors que chacun y va de sa petite réflexion ou analyse sur le sujet. La dernière personnalité en date à avoir eu des propos marquant sur l’affaire, c’est Julien Lepers . De passage dans le podcast LA Série en début de semaine, l’animateur avait dénoncé un certain « lynchage médiatique ». « Avant le procès, il est déjà mort. Qu’on fasse le procès de quelqu’un, il y aura une défense. Il y aura une attaque. Il y aura des juges. Ça, c’est un procès. Tu es déjà mort avant le moindre procès. Palmade, il n’a pas de procès, rien du tout, il est déjà mort » avait-il déclaré, avant de préciser, « Et qu’il prenne une voiture sous l’emprise de substances illicites, c’est très mauvais. Mais ce n’est pas à moi de le juger, ni à toi. Il y a des procès, il y a des juges. Il y a toute la machine judiciaire pour ça ».

Ce vendredi 10 mars, Cyril Hanouna avait invité Julien Lepers autour de la table, afin de revenir sur cette séquence marquante de la semaine. L’ex-animateur de France Télévisions en a ainsi profité pour préciser sa pensée, ans se rétracter. « Je n’aime pas qu’on tire sur les gens à terre, il n’est déjà pas bien. Je n’oublie pas les victimes, évidemment (…) tous ceux qui souffrent en ce moment à l’hôpital. Évidemment qu’on n’oublie pas ça, c’est indéfendable, donc je ne défends pas ça du tout » a-t-il déclaré. « Tu connais la règle des ‘3L’ dans le métier, tu lèches, tu lâches et tu lynches. Et aujourd’hui on est en plein lynchage médiatique. » a-t-il ensuite précisé. Et de conclure : « [Le dossier], moi je ne le connais pas (…) Mais je suis certain qu’on ne nous dit pas tout. Je ne suis pas juge, il y a des magistrats pour ça. (…) Si on pouvait moins en parler, ça serait peut-être un peu mieux »