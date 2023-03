Trois événements autour de l’eau à Tournai

Tournai proposera trois activités différentes. L’opération River Clean Up se tiendra le dimanche 26 mars de 9h à 12h. Elle aura pour but de nettoyer une partie de la rive droite de l’Escaut s’étendant de l’écluse de Kain jusqu’au pont Bolus de Ramegnies-Chin.

Une conférence sera ensuite organisée à l'auditorum du Conservatoire de Tournai le jeudi 30 mars à 19h et aura pour thème les poissons de nos cours d'eau. Elle sera animée par Franck Minette, coordinateur du Contrat de Rivière Escaut-Lys, et David Hecq, pêcheur et naturaliste.

Enfin, le dimanche 2 avril, de 10h à 16h, la mare du terrain collectif de Vezon sera inaugurée. À cette occasion, diverses activités seront organisées. Le programme complet est à retrouver sur www.tournai.be.