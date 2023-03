«J’ai sauté en l’air, j’ai pleuré»: Lukas Dhont («Close») se confie à quelques heures de la cérémonie des Oscars (vidéo) Ultra-doué, le cinéaste de 31 ans s’est confié à notre correspondant à Hollywood. Il mérite de rafler l’Oscar ce dimanche, pour « Close ». Lukas Dhont - CTR

Par Jean-Philippe Darquenne

En 2014, donc il y a juste neuf ans, le film belge « The Broken Circle Breakdown », qui porte le titre français « Alabama Monroe », était nommé aux Oscars dans la catégorie « Meilleur Film International ». Son réalisateur, Felix Van Groeningen, est originaire de Gand, et c’est aussi de là que vient Lukas Dhont, qui n’a que 31 ans, et dont le 2e long-métrage, « Close », est nommé aux Oscars de dimanche dans la même catégorie. Un nouvel exploit noir jaune rouge, qui a pour conséquence la présence de nombreux journalistes belges en ce moment à Los Angeles ! de videos En 2018, le premier film de Lukas, « Girl », ou l’histoire d’une jeune danseuse transgenre, n’était pas non plus passé inaperçu. Il faisait partie de la sélection « Un Certain Regard » au Festival de Cannes, où il a reçu la Caméra d’Or du meilleur premier film. Tourné en français dans notre plat pays, « Close » a pour point de départ l’amitié fusionnelle de deux petits garçons, Léo et Rémi, joués par Eden Dambrine et Gustav De Waele, qui font là des débuts bouleversants au cinéma. Quant à leur maman respective, Sophie et Nathalie, elles sont interprétées par Emilie Dequenne et Léa Drucker.

Lire aussi Eden Dambrine, le jeune acteur «made in Wapi», participera à la cérémonie des Oscars: «Tom Hanks et Robert Downey Jr ont aimé notre film» Si vous n’avez pas encore vu « Close », courez dans les salles où il est projeté, car il va réveiller en vous toutes sortes de choses de l’enfance. Lukas a déclaré que ce film reflète ce qu’il a personnellement connu il y a vingt ans. Le cinéaste qui n’est déjà plus « en herbe » vient de côtoyer les plus grandes stars hollywoodiennes lors de son séjour à Los Angeles, qui va se terminer, on l’espère par la victoire de « Close », que Jane Fonda a trouvé « fantastic ». Mais des cinq longs étrangers retenus par l’Academy, le favori est le film de guerre allemand « All Quiet on the Western Front ». On verra !

Dans les jours précédant la Cérémonie, où son cœur va forcément battre à tout rompre, Lukas a couru dans tous les sens et rencontré beaucoup de gens, parmi lesquels de nombreux représentants de la presse belge, qui ont fait le déplacement à Los Angeles. Il n’a plus eu une seule minute à lui ces derniers mois, et en a pris quelques-unes, au palace Four Seasons, à Beverly Hills, pour répondre à Jean-Philippe Darquenne, le correspondant permanent de Ciné-Télé-Revue à Hollywood. Lequel lui a d’abord demandé quelle a été sa réaction quand il a appris que « Close » faisait partie des cinq films étrangers préférés de 2022 de l’illustre Academy. On croise très fort les doigts pour lui !

Logiquement, c’est sur Apple TV + que « Close » sera prochainement disponible.