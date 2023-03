Megafon, un projet communal à Anderlecht, dans le top 10 européen des innovations politiques

Sélectionné par un jury de 1.045 citoyens européens, le projet Megafon est aujourd’hui un modèle d’innovation politique en Europe. Sur 337 candidatures issues de 26 pays, Megafon se hisse dans le top 10 des meilleures initiatives dans la catégorie Democracy. Megafon est un processus participatif qui vise à mettre en place des assemblées citoyennes dans chacun des sept quartiers de la commune d’Anderlecht. S’appuyant sur une large consultation en ligne (1.300 réponses), les assemblées de quartiers ont pour mandat de reprendre les principales préoccupations des habitants afin de les transformer en projets concrets décidés par et pour les citoyens. La première assemblée de quartier a été mise en place à Cureghem. Quatre projets ont été retenus concernant la verdurisation, la mobilité, la propreté et les plaines de jeux. La mise en place de l’assemblée citoyenne pour le quartier Scheut Ninove se déroulera le samedi 11 mars prochain.

« C’est l’occasion pour les citoyens et citoyennes de participer activement à l’évolution des pratiques démocratiques dans notre commune », indique Jérémie Drouart, échevin de la Participation citoyenne. « C’est aussi un outil exceptionnel qui renforce la relation entre citoyens, élus et administration. C’est un début, tout n’est pas encore parfait mais nous avons la volonté de consolider la démocratie locale par une plus forte implication des citoyens. »

500 invités prestigieux La cérémonie des Awards se déroulera, le jeudi 11 mai au Palais de la Culture et de la Science à Varsovie en Pologne. À cette occasion, une convention permettra aux finalistes de tisser des liens au travers de tables rondes. Plus de 500 invités prestigieux représentant les domaines de la politique, de la culture et des affaires sont attendus à la soirée de gala.