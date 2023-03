Avec un complice, il vole des cigarettes dans un magasin Colruyt à Liège

Vendredi, deux individus ont mis au point un subterfuge afin de voler des cigarettes dans un magasin Colruyt. Après une première tentative dans le magasin situé rue Gretry, ils se sont rendus dans un autre établissement du groupe afin de réitérer l’expérience.

Mais le vigile a repéré les suspects et a tenté de les intercepter. Un des deux individus a été arrêté sur place et privé de liberté. Le second a quant à lui pris la fuite. Pour faciliter sa fuite, il a d’ailleurs bousculé le vigile qui se retrouve en incapacité de travail.