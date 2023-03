«Fort Boyard»: vous ne verrez plus ce personnage, pourtant apprécié des téléspectateurs…

Clap de fin pour Mégagaf ! Le personnage incarné par Vincent Lagaf ne fera pas son retour dans « Fort Boyard », comme vient de l’annoncer Alexia Larouche-Joubert, la directrice d’Adventure Line Productions (ALP), qui est à l’origine du programme. Avec son costume de superhéros et sa maîtrise impressionnante du flyboard, Mégagaf avait été introduit dans le Fort en 2018, avant de rempiler en 2019, puis 2021, mais il n’était pas apparu la saison dernière. Dans un entretien publié dans les pages de Télépro, la productrice a expliqué ce départ par la mise au placard de l’épreuve aquatique dont Mégagaf était le garant, et aux difficultés techniques qu’elle engendrait sur le tournage. « Il avait une super-épreuve, mais compliquée à faire parce que cela dépendait énormément des marées et de l’état de la mer. Or, cela demandait un gros investissement, car c’était beaucoup de technique et de technologie et, en fin de compte, nous avons convenu d’arrêter son personnage… » a-t-elle justifié.

de videos

Lire aussi «Fort Boyard»: André Bouchet, l’interprète de Passe-Partout, dévoile ce qu’il touche par émission tournée

Alexia Larouche-Joubert ne semble pas trop s’en faire pour Vincent Lagaf cependant, puisqu’elle affirme qu’il a déjà plusieurs projets en cours. « Par ailleurs, je crois qu’il est sur RMC Découverte désormais. (…) Je pense qu’il a beaucoup de boulot. Mais c’est sa passion, il reste dans le moteur ! » a-t-elle indiqué. Une précision intéressante, mais qui ne semble pas indiquer une interférence entre les différents engagements de l’animateur. Il semble, en effet, être le nouveau visage des programmes automobiles de la chaîne, où il co-anime « SOS Garage » et « Duel 2 mécaniques ».