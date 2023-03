Budget participatif 2023 à Assesse: une réunion d’information ce lundi 13 mars

Pour Julien Delfosse, échevin de la participation citoyenne, « cette nouvelle édition, votée unanimement, démontre la volonté communale de laisser une place plus active au citoyen sur l’affectation du budget communal. Le politique local doit gérer beaucoup de matières et assurer les services de bases pour la bonne gestion d’une commune au profit de la population. Lorsqu’il s’agit de développer des politiques d’aménagements et d’amélioration du cadre de vie, l’avis et le choix des citoyens sont encore plus importants. »