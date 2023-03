Un kiosque ouvert sur l’extérieur, pour y célébrer entre autres les mariages, prendra place dans le parc Jean Gol à Embourg

L’ancien commissariat de police situé dans le parc Jean Gol, à Embourg, face à l’administration communale, a disparu. Ce bungalow fort peu esthétique et usé par le temps faisait tache dans le paysage. Il était même dans un état trop délabré pour imaginer le conserver et le reconvertir, raison pour laquelle la commune a pris la décision de détruire ce bâtiment. À la place, c’est un kiosque qui va être construit dans le parc communal.

Jusqu’à présent, l’ancien bâtiment a été démoli et une dalle a été coulée. La phase 2 du projet a quant à elle déjà été enclenchée. « Nous avons déjà lancé un marché pour la phase qui concerne la réalisation du kiosque. Six bureaux d’architectes ont répondu et nous ont soumis un avant-projet. Cinq d’entre eux ont été retenus et nous proposeront prochainement leur projet, nous sélectionnerons ensuite à l’aide d’un jury, le projet le plus approprié aux besoins de la commune », explique Daniel Bacquelaine.