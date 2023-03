Appel à candidatures pour une cellule commerciale en Neuvice à Liège, dans le cadre de CREaSHOP

Une initiative qui s’intègre dans une volonté de « réactiver un maximum de cellules commerciales vides situées dans le quartier Grand Léopold, par la mise en relation des propriétaires privés sélectionnés avec des candidats commerçants, qui vont pouvoir bénéficier d’une formule attrayante grâce à des loyers préférentiels », rappelle le collège par voie de communiqué. Et de rappeler que « de plus, le propriétaire bailleur peut obtenir une aide financière pour remettre aux normes la cellule commerciale ainsi qu’un bonus à la réhabilitation des étages en logements de qualité. »

L’action « CREaSHOP@Grand Léopold » a ainsi permis à plus de 50 commerçants de lancer une activité commerciale originale et qualitative. Et la Ville de citer en exemples le concept store « Le Petit Grand Bazar » ou encore « Les Petits Producteurs ».