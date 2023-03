Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Imaginez votre maman. Elle s’appelle Michelina Imperiale. Au boulot, ses collègues l’appellent gentiment « Le Chef » parce qu’elle a l’habitude de prendre les choses en main. Elle travaille au service financier du CPAS de La Louvière et elle est toujours là pour encadrer les stagiaires. Elle est la plus jeune de sa famille, mais ses sœurs et frère lui demandent souvent son aide pour les paperasses administratives ou pour régler les conflits familiaux. Vous admirez sa capacité de pouvoir tout gérer en même temps…

Imaginez votre papa. Son nom est Mario Cascarano. Il travaille chez Barry Callebaut. C’est un homme bon comme le chocolat, gentil, toujours prêt à donner un coup de main, respectueux des valeurs et des anciens. Protecteur.