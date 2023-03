Premier League: Liverpool s’incline contre Bournemouth, Mohamed Salah rate totalement son penalty (1-0, vidéos)

Les semaines passent et ne se ressemblent pas pour Liverpool. Après une victoire 7-0 contre Manchester United la semaine dernière, les Reds n’ont pas réussi à enchaîner face à Bournemouth ce samedi après-midi. Philip Billing a inscrit le seul but de la victoire tandis que Mohamed Salah a totalement raté son penalty à la 70e minute.

Les Reds avaient pourtant toutes les raisons d’être optimistes avant ce déplacement sur le terrain de la lanterne rouge, étrillée 9-0 au match aller le 27 août, et une semaine après leur surprenant succès contre Manchester United (7-0).

Mais les joueurs de Jürgen Klopp sont retombés dans leurs travers maintes fois observés cette saison et ont livré l’une de leurs pires performances depuis l’arrivée de l’entraîneur allemand en 2015.

Le tempo de leur début de match a suggéré que la partie serait aisée, avec ce qui serait leur seule véritable occasion obtenue dans le jeu (tête de Virgil Van Dijk repoussée sur sa ligne par Jefferson Lerma, 6e).

En dehors d’une tentative de Robertson (13e), Liverpool ne s’est jamais montré dangereux dans le jeu jusqu’à la toute fin de match.

A l’affût de la moindre opportunité pour porter le danger, Bournemouth a d’abord failli ouvrir le score sur une percée de Dango Ouattara (9e) puis a fait la différence grâce à un débordement du Burundais, qui a réussi à se débarrasser de Van Dijk et à centrer pour Philip Billing (28e, 1-0). Les Reds n’avaient pas encaissé un seul but au cours de leurs cinq matches précédents en championnat.

Et contre toute attente, ils n’ont su réagir ni après ce but ni en seconde période. Ils n’ont pas su saisir la chance offerte par un pénalty sifflé après une main d’Adam Smith, que Mohamed Salah a envoyé à un mètre de la cage de Neto (69e).

Liverpool reste cinquième du classement et rate fâcheusement l’occasion de mettre un peu plus de pression sur Tottenham, qui compte trois point d’avance dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.