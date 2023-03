Le «12e Homme» et les Storm Ultras regrettent et condamnent le jet de projectile sur Cojocaru lors du match entre le Sporting de Charleroi et OHL

Alors que l’« affaire Malines » avait connu ses dernières discussions dans l’après-midi avant le verdict attendu prochainement, le match entre le Sporting de Charleroi et OHL a été… arrêté momentanément dans la soirée suite à un jet de projectile, un geste isolé, sur Valentin Cojocaru, le portier visiteur. Certes, ce dernier gagnait beaucoup (trop) de temps dans cette rencontre que OHL était en train de gagner 0-1, mais cela n’excuse en rien ce geste déplacé qui portera préjudice aux Zèbres. Au sein de la T4, plusieurs fois pointée du doigt cette saison, on regrette et condamne ce geste, qui pourrait porter préjudice au moment de trancher définitivement l’arrêt définitif contre Malines.

Lire aussi «Il y a quand même une belle bande de connards en tribune»: Marc Delire révolté par le comportement des supporters de Charleroi contre OHL

« Le comité et les membres du « 12e Homme » tiennent à condamner totalement tout lancer de projectile, de bière ou autre sur la pelouse. Nous comprenons que, ce vendredi, l’arbitre est totalement tombé dans le panneau de ce gardien anti-sportif. Néanmoins, nous ne pouvons que regretter de tels comportements qui vont, encore une fois, sanctionner notre Sporting. Nous tenons aussi à ajouter notre soutien aux Storm Ultras, cible habituelle des critiques, ainsi qu’à toute la T4 dans son écrasante majorité », nous a communiqué le président du « 12e Homme ».