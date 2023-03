La tendresse de Daniel Guichard a envahi le Forum de Liège

14 mois se sont écoulés pour enfin voir son magnifique mobile-home blanc de 7 tonnes et 9 mètres de long arriver à Liège en famille, sachant que son fils Joël nous attendait avec le pass photos et que sa fille Emmanuelle est sa choriste : une vraie histoire familiale ! Daniel Guichard, très élégant, toujours sa crinière poivre et sel et le visage buriné qui plaît aux dames… Un « Allez, envoyez la musique » débute tout naturellement la soirée et « La tendresse » provoque une émotion qui restera le fil rouge du spectacle.

« Éteignez les torches de vos portables pour ne pas ennuyer vos voisins » : Daniel n’aime pas les emmerdeurs. Et certaines chansons le témoignent d’ailleurs, comme « Ursula, quand est-ce que tu t’en vas ? J’étais bien mieux sans toi… » : clin d’œil à Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne…

Ou encore « Reste », pour différents sentiments exprimés avec le même mot. « Que serais-je sans toi » ensuite et « Ma môme », en hommage à Ferrat, qui annonce l'entracte d'un quart d'heure chrono pour redémarrer en flèche avec « Le gitan ». Puis il redevient grave avec « Anna », en hommage à Anne Franck : « 50 piges que je la chante et rien ne change », a-t-il lancé. Le chanteur a toujours la révolte au cœur, qu'il traduit dans ses chansons. Comme avec « Amsterdam », de Jacques Brel : une magistrale interprétation ! Le sérieux est aussi de rigueur avec « Un matin sur la terre » ou encore « Ce n'est pas à Dieu que j'en veux ». Arrive enfin l'incontournable « Mon vieux », en hommage à son papa décédé lorsqu'il avait 15 ans. La salle est en standing ovation et certains ont même la larme à l'œil. Daniel Guichard explique : « Avec cette chanson, je ressens vos sentiments de chagrin et de non-dits qui ressurgissent et changent pour chacun d'entre nous ». Il poursuit avec « Faut pas pleurer comme ça », pour rester dans le thème et contraste ensuite avec « Ça ira ». Un moment festif à souhait !