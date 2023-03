«Vous êtes deux? Qu’est-ce qui s’est passé là?»: émotion, surprise et larmes dans «The Voice» sur TF1 (vidéo)

C’est accompagné de son épouse que Charles est monté sur la scène du télécrochet, pourtant le couple ne forme pas un duo classique. Comme il l’a expliqué en coulisses, son fils est atteint d’une maladie très rare. « À partir de ses trois ans, il a perdu l’audition, il ne parle plus. Il est malvoyant et il a du mal à se mouvoir, à se déplacer. C’est quelque chose qui n’est pas facile au quotidien, mais on fait de notre mieux avec ma femme pour qu’il ait la meilleure vie possible. » a-t-il raconté dans son portrait, avant de préciser, « Lucien ne sera pas là sur le plateau, il sera devant l’écran. Comme il ne peut pas m’entendre, il y aura ma femme à côté de moi qui va faire les signes de la chanson. »

Malgré une très jolie reprise de « Fais-moi une place » de Julien Clerc, aucun coach n’a été convaincu par la prestation de Charles, et lorsqu’ils se sont finalement retournés, ils ont été surpris de découvrir un binôme sur scène. « Vous êtes deux ? Qu’est-ce qui s’est passé ? » a lancé Vianney. « J’ai signé » lui a alors répondu la femme du talent. Ce dernier a ensuite pris la parole : « On est là tous les deux parce qu’on a un enfant malade, c’est vraiment important pour nous de faire passer le message ce soir, c’est qu’on a fondé une association qui s’appelle ‘La petite bulle de Lulu’. Plus tard dans sa vie, il pourra voir papa chanter et s’il n’entend pas, il verra maman signer. C’était l’histoire qu’on voulait vous raconter. » Visiblement très ému par l’histoire de cette petite famille, Vianney et Nikos ont dû essuyer quelques larmes, alors que Zazie a tenu à monter sur scène afin de saluer les gens parents et de leur demander de signer ce message au petit garçon de 6 ans : « Lucien, ton papa et ta maman t’aiment très fort. »