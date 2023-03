Découvrez les coulisses de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège: les ateliers de costumes, perruques, décors... vous ouvre leurs portes à Ans le 17 mars!

« Baladez-vous dans les différents ateliers (menuiserie, ferronnerie, peinture, décoration, coiffure, modiste, cordonnerie, couture…) et posez toutes vos questions aux personnes qui travaillent à la fabrication de nos spectacles. Ne manquez pas la magie du stock costumes et des milliers de pièces qui y sont entreposées. En parcourant les allées de nos entrepôts, observez à quoi ressemble un décor lorsqu’il est démonté et découvrez les milliers d’accessoires, des plus classiques aux plus farfelus. »

Voilà un programme qui s’annonce riche en découvertes insolites, pour ceux qui souhaitent se rendre compte de l’important travail des équipes de l’ombre que représente la création d’un opéra !