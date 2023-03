Diables rouges: après Eden Hazard et Toby Alderweireld, Simon Mignolet va également annoncer sa retraite internationale

Ce samedi, nos confrères de HLN nous apprennent que, après Eden Hazard et Toby Alderweireld, c’est Simon Mignolet qui va annoncer sa retraite internationale. Même s’il ne comptabilise que 35 sélections -la faute à un Thibaut Courtois qui s’est rapidement érigé comme l’un des meilleurs portiers au monde-, le joueur du Club de Bruges a disputé cinq tournois majeurs avec notre équipe nationale : trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) et deux Euros (2016 et 2020). Désormais, le gardien de 35 ans pourra donc se consacrer à sa carrière en club, comme il avait récemment évoqué le souhait.