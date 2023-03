Frédéric Daerden, seul candidat à sa succession, réélu à 91% comme président de la «Fédé» du Parti socialiste liégeois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les affiliés du PS ont donc voté ces deux derniers jours pour élire leur président de « Fédé » : ils étaient 2.063 votants comptabilisés, pour un nombre total de militants qui avoisine les 10.000 sur l’ensemble des 24 communes liégeoises.

Les résultats viennent de tomber en ce milieu de samedi après-midi : « Fredo » est bien réélu, avec 91 % des voix en sa faveur. Il rempile donc pour quatre années à la fête de la Fédération liégeoise du PS.

Le bourgmestre en titre de la Cité des Armuriers, qualifié de plus consensuel et moins conflictuel, a donc su convaincre avec ses atouts. Nombreux sont ceux qui, ces derniers mois, ne cachaient pas leur satisfaction à l’égard du Herstalien et son travail pour et vers les militants, voyant en lui un réel retour sur le terrain.