Le Standard Fémina se défait de Zulte et retrouvera Genk en finale de la Coupe de Belgique de football féminin

Le successeur du RSC Anderlecht au palmarès de la Coupe de Belgique de football féminin sera le Standard Fémina ou le KRC Genk Ladies. Les deux clubs ont obtenu leur billet pour la finale du jeudi 18 mai (15h00) à l’issue des demi-finales jouées samedi après-midi.

Le Standard Fémina a battu Zulte Waregem 3-0 en bord de Meuse. Noémie Gelders (40e), avant la pause, Zoe Van Eynde (52e) et Hanne Merkelbach (72e), en seconde période, ont assuré le succès des Liégeoises. Le Standard Fémina jouera sa 17e finale et la 5e consécutive (un record). Il visera une 9e victoire après celles décrochées en 1986, 1989, 1990, 1995, 2006, 2012, 2014 et 2018.