Malgré sa troisième victoire sur Tirreno-Adriatico, Primoz Roglic garde les pieds sur terre: «Ce n’est pas encore fini!»

Après ses succès à Tortoreto jeudi et à Sassotetto vendredi, le Slovène de la Jumbo-Visma a enlevé samedi la 6e et avant-dernière étape de la « Course des deux mers » à Osimo, confortant ainsi son maillot bleu de leader.

« C’était une journée très difficile mais j’avais une super équipe », a déclaré Roglic aux organisateurs. « C’est fou que j’aie remporté trois étapes. La fin de course a été tactique, avec de nombreux coureurs se tenant en quelques secondes au général. Il reste une étape et je sais par expérience que ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini », a ajouté le Slovène.