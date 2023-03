Tensions en Liga: le Real Madrid convoque sa direction après les allégations de corruption du FC Barcelone

Le mois dernier, la chaîne de télévision SER Catalunya affirmait que le Barça avait versé 1,6 million d’euros entre 2016 et 2018 à la société de Jose Maria Enriquez Negreira, l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA). Son organisation, DASNIL 95 SL, aurait fourni des rapports écrits et des évaluations sur DVD des arbitres.

Le parquet a annoncé vendredi que les procureurs espagnols avaient déposé une plainte contre le Barça et inculpé deux de leurs anciens présidents Sandro Rosell, président entre 2010 et 2014, et Josep Maria Bartomeu, à la tête du FC Barcelone de 2014 à 2020, impliqués par les présumés paiements.