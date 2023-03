«Je lui ai annoncé que j’étais belge aujourd’hui»: Virginie Efira amusée par la révélation de cet acteur qu’elle connaît pourtant bien

Avec un casting cinq étoiles, « LOL : qui rit, sort ! » vient de faire son retour sur Prime Video, pour une troisième saison qui s’annonce mémorable. C’est à cette occasion que Virginie Efira et Pierre Niney se sont retrouvés devant les caméras de L’Obs, pour une interview 100 % humour. Profitant de la complicité du duo, qui a déjà partagé l’écran dans « 20 ans d’écart », le journaliste leur a demandé lequel des deux était le plus drôle, ce à quoi l’actrice a immédiatement répondu : « Lui, c’est une certitude. » « Je ne suis pas d’accord, je ne suis pas d’accord du tout » a rapidement contredit son camarade, avant de faire une petite révélation. « Mais comme tu dis Virginie, sur la communion d’esprit on note les mêmes choses. On est Belges tous les deux. Je lui ai annoncé que j’étais Belge aujourd’hui. Ma mère est née en Belgique, je considère que je suis à moitié Belge » a-t-il ensuite conclu, alors que sa complice était hilare. Une séquence à retrouver dans son intégralité à la fin de cet article.

Même s’il a déjà évoqué les origines belges de sa maman, ça semble être la première fois que celui qui a été pensionnaire de la Comédie-Française revendique aussi ouvertement sa belgitude. En 2018, il avait confié adorer l’autodérision des Belges, avant de raconter ses séjours dans une petite ville du Plat Pays, où il rejoignait souvent son grand-père. « Je devais avoir 7 ou 8 ans. (…) Toute la journée, j’avais ennuyé mes parents parce que je voulais des frites. Nous voilà donc au restaurant. Lors de la commande, le serveur lance : ‘Ok, une frite pour le jeune homme !’, et il repart. J’ai pété un câble. Je voulais plus qu’une frite ! » avait-il confié.