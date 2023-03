Journée portes ouvertes de Wep à Bruxelles: partir étudier à l’étranger dès la 3e secondaire, c’est possible!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Wep, c’est le numéro un belge des programmes scolaires à l’étranger, connu et reconnu pour la qualité de l’accompagnement proposé. L’organisme permet aux jeunes de vivre une expérience unique qui les accompagnera toute leur vie. Le projet développe la maturité et la confiance en soi du participant, des compétences grandement valorisées par la suite. La débrouille et l’organisation acquises pendant ces voyages arment les étudiants pour leurs études supérieures ou pour le monde du travail. Il s’agit d’un réel investissement sur le futur.

WEP

Créé en Belgique en 1988, Wep est rapidement devenu une entreprise internationale renommée. Aujourd’hui basé à Bruxelles et avec des bureaux en Belgique, Italie, France, Espagne, Pologne, mais aussi en Australie et en Argentine, l’organisme belge est présent sur trois continents et aide chaque année près de 10.000 jeunes à accomplir leurs rêves dans près de 50 pays.