Fabian Martin et Pierre-Yves Dermagne rempile pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération du PS de Namur et de Dinant-Philippeville

Le dépouillement des votes vient de se clôturer : 14% pour Mathieu Laloux et 86% pour Fabian Martin. « Avec l’ensemble des nouveaux élus - et en tant que Président de tous - je veillerai à ce que nous soyons à la hauteur de la confiance des militants pour porter nos valeurs et améliorer la vie des jeunes, des aînés, des travailleurs, des malades…et de celles et ceux qui pensent que la justice sociale est un idéal à atteindre », a déclaré Fabian Martin, à l’issue du dépouillement des votes.