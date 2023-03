Wout Van Aert revient en grande forme… au point de dégoûter Julian Alaphilippe: le geste étonnant du Français en direction du Belge qui fait le buzz (vidéo)

Wout Van Aert l’avait annoncé, il l’a fait : à l’occasion de la sixième étape de Tirreno-Adriatico, à nouveau remportée par Primoz Roglic, le Belge voulait se tester dans le « Tappa dei Muri ». Et c’est ce qu’il a fait, en restant un bon moment à dicter le tempo en tête du peloton. Sauf que, visiblement, le rythme imposé par notre compatriote ne plaisait pas à tout le monde…

En effet, alors que Wout Van Aert était en pleine ascension et qu’il semblait vouloir aller toujours plus vite, on a pu voir sur les images retransmises en direct un certain Julian Alaphilippe sortir du rang et lancer un geste de dépit de la main en direction du Belge.