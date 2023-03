Paul Magnette, président du PS, sur la réforme des pensions: «On sait que si tout le monde travaille 42 ans, on peut financer les pensions, arrêtons de faire peur aux gens…»

Karine a été exemplaire. La grande avancée, c’est la pension minimum qui va passer au-dessus de 1.650€. J’étais à une réunion, mercredi, où des petits indépendants me disaient qu’ils se sentaient mieux défendus par le PS que par quiconque d’autre. Le Premier ministre est venu avec une proposition inacceptable pour nous : retirer une tranche de cette hausse de pension minimum. Raison pour laquelle on a lancé une pétition, ce qui est inhabituel. Une manière de dire qu’il y a des limites (…) C’est vrai que l’accord de juillet provoque une augmentation du coût des pensions de 0,1 % à l’horizon 2070. Dans 50 ans. Il faut quand même bien savoir de quoi on parle. La ministre Lalieux a fait des propositions qui permettent de réduire le coût de 0,4 % à l’horizon 2070 (…) Je suis heureux de voir que les partenaires sociaux confirment ce que nous disons depuis toujours : il y a de profondes inégalités dans l’espérance de vie en bonne santé. Ça montre que les gens qui ont commencé tôt ont en général des métiers beaucoup plus pénibles (…) Aura-t-on un accord ? Il y a deux réformes possibles : la petite qui répond aux observations de l’Europe et permet de réduire le coût de 0,4 %. L’autre est plus ambitieuse : on élargit les conditions de carrière effective, le nombre d’années où il faut vraiment avoir travaillé, mais en contrepartie, on permet à quelqu’un qui a commencé à 18 ans de partir à 60. C’est ça, pour moi, la justice. La seule réponse du MR : « c’est le retour à Mitterrand ». Aucun raisonnement de fond. Pourquoi 42 ans ? On sait que si tout le monde travaille 42 ans, on peut financer les pensions. Arrêtons de faire peur aux gens.

On voit qu’à partir de 60 ans, énormément de gens sont épuisés, ont des douleurs, font des burn-out et basculent dans la maladie-invalidité. À vouloir maintenir à tout prix les gens au travail dans des conditions qui ne sont pas faisables… Ils sont donc couverts par la sécurité sociale et ne contribuent plus à son financement. C’est absurde : on a 300.000 demandeurs d’emploi et 500.000 personnes en maladie-invalidité… La plupart des gens qui disent qu’il faut travailler plus ne savent pas de quoi ils parlent, ils n’ont jamais vécu un métier pénible. Si on n’en exerce pas un, bien sûr qu’on peut continuer jusqu’à 65 ans et au-delà : politiques, journalistes, etc. Le vrai débat, c’est d’améliorer la qualité de l’emploi, ça, c’est fondamental ; aussi de travailler sur l’aménagement des fins de carrière. Sinon, on ne pourra pas augmenter l’âge effectif de départ à la retraite. Des années qu’on en parle. C’est la différence entre gauche et droite. La droite dit qu’il faut sanctionner les gens, les mettre sous pression et s’ils n’acceptent pas, on les met dehors ; ça ne marche pas ! Ceux qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent (…) À Charleroi, j’ai lancé un système de réduction du temps de travail sans réduction de salaire et avec embauche compensatoire pour les travailleurs de plus de 60 ans qui ont des fonctions pénibles et ça fonctionne. Du coup, on a moins de malades et c’est très intéressant pour la sécurité sociale.