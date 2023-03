Fortunes diverses pour les Diables à l’étranger: Onana et Everton signent une victoire importante, Wout Faes voit rouge

Leicester, de son côté, s’est incliné 1-3 à domicile face à Chelsea qui retrouve des couleurs grâce à des buts de Chilwell, Havertz et Kovacic. Wout Faes, titulaire pour ce match, a été expulsé à la 87e minute après avoir reçu deux cartons jaunes. De son côté, Dennis Praet est resté sur le banc. Youri Tielemans n’était pas dans le groupe en raison de sa blessure à la cheville.

Avec ce succès, les Toffees ont réalisé une bonne opération dans la course au maintien. Il remonte provisoirement au 15e rang avec 25 points. Amadou Onana était titulaire pour cette rencontre. Le Diable Rouge a joué 80 minutes avant d’être remplacé par Tom Davies.

Lukebakio monte au jeu sans se montrer décisif

Le Hertha Berlin, lui aussi engagé dans la course au maintien mais en Bundesliga, n’a pas pu faire mieux qu’un partage 1-1 face à Mayence samedi lors de la 24e journée. Pourtant sur la bonne voie à la suite d’un but de Jessic Ngankam (18e), les Berlinois ont encaissé le but égalisateur, signé Ajorque, en deuxième période (57e). Présent sur le banc en début de rencontre, Dodi Lukebakio est monté au jeu à la 72e minute de jeu à la place du buteur berlinois Ngankam. Au classement, le Hertha Berlin (15e, 21 points) reste à une unité du premier relégable, Stuttgart (16e, 20 pts).