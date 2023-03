«Beast»: plus de six mois après sa sortie en salle, ce film fait doublement cartonner Idris Elba sur Netflix!

Très beau mois de mars pour Idris Elba ! Il y a quelques jours, l’acteur faisait sensation, aux côtés de son épouse, Sabrina, lors de l’avant-première de « Luther : Soleil déchu ». « C’est génial de revenir et de jouer ce personnage à nouveau. (…) C’est plus grandiose que la version télévisée, mais c’est un ajustement génial. C’est un peu comme laisser sortir plus d’énergie que vous n’en avez le droit sur un écran plus petit. » affirmait-il avant d’annoncer qu’il espérait pouvoir continuer l’aventure. « Oui… c’est dit. J’aimerais le voir devenir une série de films, c’est certain. » a-t-il confié. Un espoir optimiste, mais qui pourrait se confirmer si le film reste sur sa lancée… Dévoilé sur Netflix ce 10 mars, il s’est rapidement placé dans le top mondial de la plateforme, atteignant la première position en une journée à peine. Il faudra pourtant que cette tendance se pérennise si l’acteur veut espérer carrément lancer une saga, le géant du streaming étant devenu plus frileux à ce niveau, et bien plus regardant sur les chiffres qu’auparavant.

En plus de ce beau succès, la star hollywoodienne peut se vanter d’avoir placé un deuxième film dans le top des films Netflix (au classement belge cette fois) avec « Beast ». Sorti au cinéma l’été dernier, le thriller d’action a récemment débarqué sur le catalogue belge de la plateforme et semble séduire le public belge, puisqu’il est quatrième du classement. On y découvre Idris Elba dans le rôle du Dr Nate Daniels, de retour en Afrique du Sud, où il a autrefois rencontré sa femme aujourd’hui décédée, pour y passer des vacances prévues de longue date avec ses deux filles dans une réserve naturelle. Mais ce repos salvateur va se transformer en épreuve de survie quand un lion assoiffé de vengeance, unique rescapé de la traque sanguinaire d’ignobles braconniers, se met à dévorer tout humain sur sa route et prend en chasse le docteur et sa famille. S’ensuit un spectacle intense qu’on vous conseille vivement, même si vous n’êtes pas un fan d’Idris Elba désireux de faire durer le plaisir en enchaînant ses performances. Épaulé par l’acteur sud-africain Sharlto Copley, le charisme du comédien rayonne à travers les séquences immersives, mais aussi sanglantes de ce survival transposé dans la savane.