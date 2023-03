Terrible nouvelle ce samedi: Philippe Gustin, coach de Jehay (P2A), nous a quittés, «on est tous sous le choc, on ne trouve pas les mots»

Le football huy-waremmien a perdu un des siens, ce samedi. Ancien coach d’Amay, Solières et Waremme actif à Jehay en P2A, Philippe Gustin a succombé à une crise cardiaque et laissera un grand vide. « Ils ne sont pas parvenus à le réanimer. On est tous sous le choc, on ne trouve pas les mots », glisse Hervé Comijn, le responsable sportif de Jehay, où Philippe Gustin était coach depuis novembre 2021 et où il avait déjà été prolongé en vue de la saison prochaine. « Cette saison se passait magnifiquement bien avec cette deuxième place actuelle et puis est tombée cette terrible nouvelle ce samedi. Je n’arrive pas à y croire. On ne jouera pas demain, c’est évident. Le football devient tellement secondaire. »

Le derby face à Amay aurait dû être une belle fête, il va désormais falloir surmonter cette épreuve. « On lui rendra un bel hommage, on fera quelque chose de bien pour lui »