Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, réélu à la tête de la Fédération PS Mons-Borinage

Nous tenons à remercier les 1.500 affiliés qui ont fait le déplacement pour leur confiance. Mons-Borinage est la deuxième plus grande Fédération du Parti socialiste, après Liège. Notre volonté est de poursuivre notre travail au service de notre région et de ses habitants. Développer de nouveaux projets, attirer des investisseurs, créer de l’emploi, renforcer l’offre de formation et l’attractivité de notre région, voilà autant d’éléments qui nous tiennent à cœur », ont indiqué MM. Martin et Lepine, cités par le communiqué.