Oubliez la neige, le vent, la pluie ou le verglas: l’IRM émet une alerte sur la Belgique et met en garde contre le «tueur silencieux»

«Les accidents par monoxyde de carbone surviennent surtout durant la saison de chauffe, entre les mois d’octobre et de mars. La plupart des intoxications surviennent à la maison et sont dues à un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude. Les poêles individuels sont plus souvent impliqués que les installations de chauffage central. Les intoxications dans les salles de bain sont en général causées par un chauffe-bain au gaz. », explique l’IRM sur son site .

« Le CO est un gaz toxique. Il est incolore, inodore, insipide et non irritant, ce qui explique son nom de « tueur silencieux ». Le CO est libéré lors de la combustion incomplète (par manque d’oxygène) de gaz, de mazout, d’essence, de bois ou de charbon. On peut parfois soupçonner sa présence en percevant l’odeur d’autres produits de combustion. »

Les premiers signes d’une intoxication au CO sont des maux de tête, des vertiges et des nausées, chez les enfants souvent maux de ventre. « Pensez surtout au CO quand un malaise survient dans une salle de bain équipée d’un chauffe-eau au gaz ou quand plusieurs personnes présentent ces symptômes en même temps. Sans intervention, ces symptômes peuvent évoluer vers une perte de conscience et même un décès », écrit encore l’IRM sur son site.

Premiers secours en cas d’intoxication au CO

> Aérez le local: ouvrez portes et fenêtres si vous pouvez le faire sans vous mettre en danger.

> Appelez les services d’urgence au 100 ou 112 en signalant que vous suspectez une intoxication au CO. Si la personne est inconsciente, signalez-le.

> Arrêtez l’appareil, si possible (un appareil au charbon ne peut être arrêté!)

> Sortez la ou les victime(s) du local.

> Commencez la réanimation si la victime ne respire plus ou...

> Installez la victime en position latérale de sécurité, c’est-à-dire couchée sur le côté pour éviter qu’elle ne s’étouffe dans ses vomissements.

Lorsque le risque d’intoxication au CO augmente à la suite des conditions météorologiques, l’IRM émet un avertissement public via son site internet, comme ce samedi, et via ses bulletins météo à la télévision.

Soyez donc vigilants.