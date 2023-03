Face à «la meilleure formation de Belgique depuis trois ans», le gang des Rouches peut-il réaliser un nouveau gros coup?

Que faisiez-vous le 1er avril 2013 ? Très certainement une blague à vos amis ou dans votre cercle familial. De leur côté, les Rouches domptaient le FC Bruges dans son antre, via des buts de Michy Batshuayi et Yoni Buyens (0-2) dans le cadre de la première journée des Playoffs 1. Depuis, les Liégeois n’ont plus réussi à ramener les trois points d’un déplacement qui reste redoutable en dépit de l’énorme crise traversée par les Brugeois.

« C’est la meilleure formation de Belgique depuis trois ans et la plus forte sur le papier. Ce sera donc un match compliqué ». En disant cela, Ronny Deila espère mettre de côté un éventuel excès de confiance des siens. Grâce aux sept points engrangés avec la manière au cours des trois dernières rencontres, le Standard fait presque figure de favori avant le coup d’envoi d’un match disputé sur la pelouse du triple champion en titre. Un monde à l’envers…