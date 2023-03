Face au Cercle, Anderlecht abat sa dernière carte... pour continuer à rêver du Top 8

Les Anderlechtois qui reçoivent les Brugeois les moins prestigieux… À l’époque, c’était une formalité de défier ces « Groen » bien moins effrayants que leur grand frère vêtu de bleu et de noir. Désormais, c’est bien différent et le match de ce dimanche s’apparente à un véritable tournant dans la saison du RSCA. Si la victoire n’est pas au rendez-vous, Anderlecht pourra retirer son costume de chasseur dans la course au Top 8 et se pencher sur la saison prochaine. Pour éviter de s’ennuyer après le 23 avril, date de la fin de la compétition régulière, le vestiaire de Brian Riemer se doit donc d’empocher les trois points face à une formation en totale confiance. Emmenée par Miron Muslic, elle n’a plus connu la défaite depuis son déplacement à Charleroi le 15 janvier dernier (2-1). Depuis, les résultats probants et surprenants s’enchaînent avec, notamment, une victoire contre Gand et des partages face à des ténors comme l’Union, le Standard ou le Club de Bruges.

Une succession de prestations intéressantes rendue possible grâce au style de jeu prôné par Miron Muslic. Amoureux du pressing très haut, il laisse la possession de balle à ses adversaires en attendant qu’ils commettent une erreur sous la pression que ses éléments doivent placer en toutes circonstances. Tout le contraire de Villarreal… « Nous avons prouvé sur la scène européenne que nous étions en mesure de produire du jeu et d’avoir des occasions. Cela va nous booster pour la suite de la saison ».