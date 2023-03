Dans le choc au sommet de ce dimanche, l’insouciance de l’Union fera-t-elle des merveilles?

Quel est le point commun entre le Bayern de Munich et l’Union ? Ne tapez pas « PSG » dans votre moteur de recherche, cela ne vous permettra que de sourire ou de vous arracher une seconde fois les cheveux cette semaine. Par contre, si vous pianotez les mots « avion » et « Berlin », vous verrez que les deux formations ont été contraintes de rester à l’aéroport pour un souci de dégivrage.

À partir de là, quelle est la différence entre le géant de Bavière et la bande de Bruxelles ? Sa réaction par rapport à l’événement. Si le « Rekordmeister » s’en est pris à tout le personnel le 5 février 2021, les Unionistes ont préféré rigoler, souhaiter un bon anniversaire à Lucas Pirard et s’enjailler sur la musique émanant de l’enceinte transportée par Loïc Lapoussin, jeudi passé. « Cela montre juste l’esprit de l’Union », résume Philippe Bormans. « Au lieu de râler, les gars préfèrent sourire et prendre du plaisir ».