Une extension jusqu’à 18 semaines

Deuxièmement, le stade de développement du fœtus a été pris en compte, tant pour des raisons médicales que morales, dans ce rapport de plus de 200 pages qui aborde la viabilité et la perception de la douleur pendant la vie fœtale.

Une grossesse non désirée: 25% des cas

16.702 avortements ont été déclarés en 2021 en Belgique d’après le rapport de la Commission nationale d’évaluation de l’interruption volontaire de grossesse.

La province du Hainaut (9,9) et la région de Bruxelles (10,4) affichent le taux d’avortement le plus élevé. Un quart des femmes (4.687) ayant avorté en 2021 ont expliqué leur démarche par le fait que «la grossesse n’(était) pas souhaitée ». Ce chiffre - le plus important évoqué dans les raisons qui conduisent à un avortement - est intéressant à rapprocher de l’état civil des femmes ayant recours à l’avortement. En 2021, 60% d’entre elles sont célibataires ce qui peut expliquer que la grossesse n’est pas souhaitée et illustre aussi l’importance de la stabilité d’un couple pour accueillir un enfant.