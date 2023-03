Frédéric François accusé par un ex-fan

L’information est de nos confrères de La Voix du Nord. Fan du chanteur liégeois, David a gagné sa confiance et s’est rendu indispensable. Il rédige le fanzine, l’accompagne en tournée promotionnelle, sur des tournages d’émissions de télévision et finira par participer à la réalisation de l’album Duo, « en organisant les duos avec Voulzy, Benabar, Dave, Adamo… », précise David à nos confrères.

« Il a des origines siciliennes comme moi », poursuit David. « Son univers musical et sa voix m’ont plu car cela me rappelait mon enfance dans le sud de la France. Son fils m’a contacté pour parler de la page Facebook que j’animais sur le chanteur. Il m’a invité à un concert où j’ai pu rencontrer Frédéric François. Le père et le fils m’ont dit qu’ils aimaient beaucoup mon travail, que j’allais continuer à le faire mais avec des informations venant directement d’eux. » Frédéric François accroît sa visibilité sur les réseaux sociaux et David entre dans le monde du show-business qui l’a toujours fasciné.