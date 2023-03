Delhaize: le personnel lance une pétition

Le mouvement de grogne se poursuit chez Delhaize : une centaine de supermarchés étaient encore fermés samedi en raison d’actions du personnel. « 113 magasins en gestion propre sont fermés, 15 sont ouverts », a précisé un porte-parole de l’entreprise.

Machine arrière

Réagissant à l’annonce de la direction de vouloir franchiser 128 supermarchés Delhaize, le personnel indiquait passer à l’offensive, samedi, en lançant une pétition pour le maintien des magasins en gestion propre. « M. le directeur, nous les membres du personnel, nous vous demandons de faire machine arrière pour le bien de votre personnel et pour les clients », avancent les travailleurs. Ces derniers ajoutent vouloir conserver tous leurs droits et heures de travail, mais aussi leurs anciennetés, chèques-repas, salaires et 13e mois.