Des produits liégeois au cœur des Trois Vallées

Tarte au riz

« Nous proposons aussi des bouteilles de Tour de Tilice les bulles bio 100 % liégeoises, le LièGin, le gin liégeois, le whisky Belgian Owl ou encore l’eau de Spa, livrée par semi remorque entier pour réduire les émissions de CO2 au maximum. On la trouve au bar et dans les chambres ». Et d’ajouter, « on aime bien faire plaisir à ceux qui nous questionnent et nous demandent de promouvoir leurs produits mais on importe des produits belges parce qu’ils apportent quelque chose qu’on ne trouve pas ici et qu’ils sont qualitatifs. Le but n’est pas de faire concurrence aux produits français. Si demain, on me demandait d’importer de la tarte au riz, je le ferais parce qu’on n’en trouve pas ici ».