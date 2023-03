Une nouvelle bière à l’Abbaye de Flône

Près de 10 ans après son lancement, la coopérative créée par des parents d’élèves de l’abbaye de Flône pour brasser les bières de l’abbaye de Flône poursuit son développement, elle vient de recevoir son permis pour installer la brasserie sur le site de l’abbaye, afin de tout produire sur place.

Cette année 2023 marque le lancement d’une nouvelle bière. À la blonde et la triple s’ajoute désormais une fruitée aux arômes de cerise. « Avec Cerise, on est à 100 % sur le fruit et pas sur le sucre », présente Emmanuel Radoux, président de la coopérative.