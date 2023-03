Près d’un Belge sur quatre utilise Vinted: ces détails que vous ignorez sur l’utilisation de la plateforme en Belgique...

Probablement avez-vous déjà entendu parler de Vinted, la plateforme européenne dédiée à la revente de vêtements (accessoires, jeux…) de seconde main entre particuliers. Elle a été créée en Lituanie en 2008. Elle est arrivée chez nous dix ans plus tard. En 2019, elle comptabilisait 700.000 membres enregistrés. Un nombre qui est passé à plus de 2,5 millions fin 2022. « En Belgique, les utilisateurs peuvent vendre et acheter à des membres installés en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie, en Espagne ou au Portugal », explique-t-on du côté de la plateforme qui compte plus de 80 millions d’utilisateurs sur 18 marchés en Europe et en Amérique du Nord. Rien qu’en 2022, 20 millions de nouveaux membres ont rejoint le site en vente en ligne. de videos La plateforme nous apprend qu’en Belgique, le jour préféré pour utiliser Vinted est le dimanche et c’est vers 21h que les membres sont les plus actifs.

L’an passé, plus de 800 millions d’objets ont été téléchargés sur le site et un quart des membres ont déclaré n’avoir jamais acheté d’occasion avant de connaître la plateforme. Les principaux moteurs des vendeurs restent le désencombrement et l’aspect financier, tandis qu’ils trouvent aussi que c’est un gaspillage de jeter des choses que quelqu’un d’autre pourrait vouloir. L’achat de vêtements d’occasion est également lié à des raisons financières, tandis que le shopping conscient a pris de plus en plus d’importance au cours de l’année écoulée puisque 31 % des membres des marchés sélectionnés de Vinted déclarent que l’une des principales motivations pour acheter de l’occasion est de faire des achats conscients.

Vêtements de pluie La plus grande catégorie chez Vinted est celle des femmes, avec les catégories enfants puis hommes. Durant les mois d’été, la marque la plus recherchée est Birkenstock alors qu’en hiver, la marque The North Face prend la tête du classement. Généralement, les clients recherchent des doudounes sans manches, des ensembles de pluie pour enfants ou encore des consoles de jeux. L’article le plus aimé sur la plateforme est un sac de la marque Jacquemus. Notons également que plus de 40 % des personnes interrogées par Vinted ont déclaré avoir reçu quelque chose d’occasion au cours de l’année écoulée.

Le seconde main en ligne a le vent en poupe. - Vinted Les animaux de compagnie ne sont pas oubliés. Les articles les concernant sont arrivés sur Vinted en mai 2022. Depuis, plus de 45.000 chiens ou chats ont reçu un panier d’occasion acheté sur la plateforme. L’an passé, Vinted a accueilli 3 nouveaux marchés : la Slovaquie, la Hongrie et la Suède.