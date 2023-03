Un général américain met en garde contre une «armée» de l’Etat islamique (EI) en détention en Irak et en Syrie: «S’il est libéré, ce groupe constituerait une grande menace pour la région et au-delà»

« Entre ceux qui sont détenus en Syrie et en Irak, c’est une véritable armée de l’EI en détention. S’il est libéré, ce groupe constituerait une grande menace pour la région et au-delà », a-t-il craint.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les combattants kurdes) et les administrateurs de la prison de Ghwayran ont décrit les détenus comme « impénitents, susceptibles de se radicaliser davantage (…) et comme une bombe à retardement », selon Centcom.

Le général américain a appelé au « rapatriement, à la réhabilitation et à la réintégration des habitants du camp dans leur pays (…) d’origine ».

Michael Kurilla a aussi visité les camps de Roj et d’al-Hol, dans le nord-est de la Syrie.

Les FDS, soutenues par une coalition internationale dirigée par les États-Unis, ont été le fer de lance de la lutte contre l’EI chassé de ses fiefs en Syrie en 2019, après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes territoires dans ce pays et dans l’Irak voisin.

La lutte contre les djihadistes « est une lutte pour la sécurité et la stabilité non seulement de la Syrie et de l’Irak, mais de toute la région », a-t-il affirmé. « Nous ne pouvons absolument pas permettre une résurgence de l’EI. »