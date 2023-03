Voici un métier «inexerçable» après 50 ans: «Vous savez c’est une fameuse charge, il faut recevoir et absorber beaucoup»

De l’extérieur, la crèche communale d’Herstal est sans doute le pire endroit au monde où travailler. Un énorme bunker des années 70, on dirait une caricature soviétique. Heureusement, à l’intérieur c’est la douceur qui prime et c’est une performance vu le mastodonte. La crèche est la plus grande crèche publique de Wallonie avec 154 enfants et 70 travailleurs qui dépendent de la Commune. On est donc bien dans un service publique.

Tout m’intrigue ici à commencer par la directrice. Alors qu’une partie du personnel est en grève depuis lundi et qu’elle a dû refouler des dizaines d’enfants (pas tous), Élodie Delaval accepte ma visite. Je ne comprends pas, vous n’avez pas l’air contrariée ? « Vous savez c’est une fameuse charge d’être puéricultrice, il faut recevoir et absorber beaucoup, des parents comme des enfants, la pénibilité est réelle ».