Le patron de la BBC ne démissionnera pas après le tollé suscité par la suspension de Gary Lineker

« Tout le monde souhaite régler la situation dans le calme », a déclaré M. Davie dans une interview à la BBC.

Gary Lineker, ancien footballeur et présentateur de la très populaire émission Match Of The Day, a été suspendu vendredi, après avoir accusé le gouvernement britannique d’utiliser la rhétorique de l’époque nazie pour lutter contre l’immigration clandestine.