La fête revit à Strépy-Bracquegnies, un an après la course mortelle d’un chauffard: six feux de Bengale ont été allumés ce dimanche en hommage aux victimes (vidéos)

Ce dimanche, le folklore reprend ses droits au carnaval de Strépy, endeuillé l’an passé par un chauffard dont la course folle avait coûté six vies.

En guise d’hommage, six feux de Bengale ont été allumés aux emplacements où la vie de six personnes s’est brutalement arrêtée. Un fameux air de gilles, « le Mitant des camps » a également été entonné.

Parmi les participants, Antonio Gava, blessé l’année dernière : « C’était très très dur, émotionnellement parlant. On avait les larmes aux yeux forcément. C’est la première fois qu’on repasse par là. Donc, de l’émotion, il y en avait un paquet ! Quand je voyais tous mes amis, tous les gilles, les larmes étaient là. Le carnaval, c’est la fête et les gilles, ce sont des valeurs : le respect, l’amitié, la convivialité. Alors, forcément, on est heureux de se retrouver. Cela fait plaisir de voir autant de monde. Il fallait cela pour passer le cap, même si on n'oubliera jamais. J’y pense tous les jours et les autres aussi. À présent, il faut continuer. J’espère que le carnaval va se passer d’une façon merveilleuse, » a-t-il indiqué au micro de RTL.

La fête va à présent se poursuivre à Strépy. À 11h00, le rondeau chassera l’hiver sur le plateau de la gare, puis le cortège carnavalesque s’élancera de la rue Ergot dès 16h00. Les festivités braveront la course du soleil et le ciel s’illuminera de feux d’artifice à 21h30. Le folklore continuera lundi avec un cortège nocturne et mardi avec le brûlage des bosses.

Il y a un an, dimanche 20 mars 2022, le printemps pointait le bout de son nez mais il faisait encore nuit noire. C’était l’heure du ramassage. Entre les grelots et la joie des retrouvailles après deux ans de crise sanitaire, les membres de la société folklorique des « Boute en Train » tambourinaient de maison en maison pour se rassembler. 05h10. La police reçoit les premiers appels d’urgence. Un chauffard vient de déchirer la petite foule rue des Canadiens, à Strépy-Bracquegnies. Ce matin-là, six personnes sont fauchées et ne se relèveront pas. Dix autres sont grièvement blessées et 27 touchées plus légèrement.