Oscars 2023: «Close» de Lukas Dhont dans la course à la statuette du meilleur film international ce dimanche soir

Le deuxième long-métrage du réalisateur gantois affrontera dans la course à la statuette « À l’Ouest, rien de nouveau » (Allemagne), « Argentina, 1985 » (Argentine), « EO » (Pologne) et « The Quiet Girl » (Irlande).

La nouvelle adaptation d’« À l’Ouest, rien de nouveau », roman pacifiste sur l’horreur de la Première Guerre mondiale, est un sérieux concurrent. Le film d’Edward Berger est nommé dans neuf catégories, tout comme « The Banshees of Inisherin » de Martin McDonagh. Seul le foutraque « Everything Everywhere All At Once » de Dan Kwan et Daniel Scheinert fait mieux, avec 11 nominations.