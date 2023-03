Après 3 ans d’absence, les «12 heures de puzzle» s’apprêtent à faire leur retour à Arlon

Cette endurance de puzzle est ouverte à tout le monde de 7 à 77 ans et de tous les pays voisins : France, Allemagne, Italie, Espagne et Luxembourg.

Le principe est on ne peut plus simple. La compétition débute sur le coup de 9h. Chaque équipe reçoit le même puzzle. Dès que ce premier puzzle est terminée, les membres de l’équipe reçoivent le puzzle suivant qui est dévoilé au moment de le leur donner. Et ainsi de suite...