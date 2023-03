Fiasco des Diables rouges à la Coupe du monde: Eden Hazard brise enfin le silence, «je pensais jouer contre la Croatie»

Quelques jours après l’élimination de la Belgique au Mondial 2022, Eden Hazard a pris sa retraite internationale. Mis sur le banc par Roberto Martinez lors du match décisif contre la Croatie, le joueur du Real Madrid s’est confié sur cette décision forte du sélectionneur national. de videos Au micro de la RTBF, il explique ainsi sur ce match contre la Croatie : « C’était une surprise, je pensais jouer. Le coach me l’a dit deux heures avant le match. Les décisions du coach, je les accepte. J’avais envie d’être sur le terrain, mais je ne peux pas lui donner tort, on fait un super match. Il nous manque juste un petit but. »

Et d’ajouter à propos de ce match : « Après le match contre le Maroc, j’étais content de mon match mais le lendemain, je ne m’entraîne pas parce que j’ai un problème à l’adducteur. En m’expliquant que je n’étais pas titulaire, Martinez a d’ailleurs évoqué une raison médicale plutôt qu’une raison sportive. Lui dans sa tête, il ne s’imaginait pas jouer un 3e match couperet où on doit gagner pour passer. Dans sa tête, c’était prévu que je ne joue pas ce 3e match pour être prêt pour les 8e de finale. Si j’en veux à Martinez ? Non, jamais. Déjà, c’est quelqu’un que je respecte énormément. »

Ce respect qui s’est forgé au fil des années chez les Diables rouges : « Oui, on a vécu tellement de belles choses. Ce serait trop facile de dire que sur le dernier match, il aurait dû me mettre plus. Les entraîneurs font leurs choix, il faut savoir les accepter. Si on avait gagné le match et qu’un joueur qui joue à ma place avait marqué le but décisif, on aurait dit « Quel coaching de Martinez ! ». Ce n’est pas passé donc c’est plus facile de critiquer. Moi je le ferai jamais, je sais ce qu’il a apporté au groupe, au pays. »

Enfin, Eden Hazard revient sur cet échec global à la Coupe du monde et conclut : « Il y a plein de petites choses qui ont fait que ce n’est pas passé pour nous. Tu as le meilleur joueur, Romelu Lukaku, qui peut mettre des buts mais qui est blessé. Kevin De Bruyne qui est un peu moins bien, mais c’est comme ça. Et puis, contre la Croatie, ça s’est joué à rien. De Bruyne aurait pu mettre un but et donner deux passes décisives, tout le monde aurait dit qu’il avait fait un grand match. Cela se jouer sur des petites choses… qui étaient en notre défaveur. La prochaine génération va se servir de cette expérience, comme nous, on s’était servis de 2014 ou de 2016 qui, pour nous, étaient des échecs. »