Le projet Moby Train, une sculpture monumentale de train sur le rond-point Van Praet à Bruxelles

La sculpture Moby Train fait référence au célèbre roman Moby Dick de l’auteur Herman Melville. La créature marine, une baleine, semble venir tout droit du canal. Alors que la Région, la Fondation du Canal et le Centre Pompidou ont jeté les bases du futur musée d’art contemporain sur le site des anciens garages Citroën, place de l’Yser, l’œuvre contribuera à renforcer l’attractivité artistique de la Zone du Canal.

Cette œuvre, également située à proximité du port de Bruxelles, a été conçue en forme de baleine par l’artiste François Schuiten et le sculpteur français Pierre Matter. Elle est composée du carénage d’une véritable locomotive ancienne. La sculpture sera installée non loin de la première ligne ferroviaire construite en Belgique. Notre capitale a été la première au monde à être desservie par le train. La zone autour du pont Van Praet, l’une des principales entrées au nord de Bruxelles, manque actuellement d’une ligne architecturale claire. La Région de Bruxelles-Capitale souhaite donner à cette entrée importante une forte visibilité artistique, à l’instar des portes monumentales qui marquaient autrefois l’entrée des villes. La sculpture ornera le rond-point Van Praet d’ici 2026, année où la SNCB fêtera son centenaire.

« Bruxelles a besoin de sculptures artistiques qui soulignent l’importance de la capitale pour le monde et ses environs. Dans quelques années, le Moby Train prévu sur le rond-point Van Praet deviendra une nouvelle icône populaire pour les Bruxellois, les navetteurs et les touristes nationaux et étrangers », estime le ministre bruxellois Sven Gatz (Open-VLD).