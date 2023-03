Insurrection à Washington: pour l’ancien vice-président américain Mike Pence Pence, l’histoire tiendra Trump «pour responsable» de l’assaut du Capitole, «le président Trump a eu tort»

« Le président Trump a eu tort », a déclaré M. Pence, son ancien colistier, dans un discours prononcé lors du Gridiron Dinner, un gala organisé par des journalistes où se rendent des personnalités politiques de premier plan.

« Je n’avais pas le droit d’annuler (le résultat de) l’élection. Et ses paroles imprudentes ont mis en danger ma famille et tous ceux qui se trouvaient au Capitole ce jour-là. Et je sais que l’histoire tiendra Donald Trump pour responsable », a déclaré M. Pence, cité par plusieurs médias.