«A deux doigts de verser une petite larme»: Eden Hazard se confie sur sa retraite internationale

Le 7 décembre dernier, Eden Hazard décidé de prendre sa retaite internationale, un peu à la surprise générale. Après 126 sélections, le capitaine des Diables rouges a fait un pas de côté après l’échec de la Belgique à la Coupe du monde au Qatar. Interrogé par nos confrères de la RTBF, l’ailier du Real Madrilène est revenu sur cette annonce.

de videos

Il la justifie ainsi : « Il y a plusieurs facteurs. J’ai commencé à y réfléchir après l’Euro. À l’époque, j’avais beaucoup travaillé, je me suis blessé, je n’ai pas pu jouer contre l’Italie. Ça m’a mis un vrai coup au moral. Il y a plein de choses. Je suis ici à Madrid avec Toni Kroos qui a arrêté la sélection allemande il y a deux ans et qui me dit que quand les autres joueurs sont en sélection, lui peut profiter avec ses enfants. Et puis, le coach est parti, on avait une très bonne relation. Il y a aussi des jeunes qui poussent. Je me voyais mal ne pas jouer au Real Madrid puis arriver en sélection et jouer, alors que des jeunes méritent de jouer chez les Diables. »