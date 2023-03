Victime de harcèlement sexuel, cette actrice de «Stranger Things» décide de s’éloigner des tournages La jeune femme explique avoir vécu une série d’expériences négatives sur ses derniers projets. Netflix Netflix

Par Fiona Gahimbare (D.R.)

Elle était une des révélations de la saison 4 de « Stranger Things », avec son personnage Chrissy, et la potentielle romance qu’elle aurait pu avoir avec le chouchou de la saison, Eddie, incarné par Joseph Quinn. Malgré cette expérience positive, qui aurait pu être un accélérateur de carrière, Grave van Dien vient d’annoncer à ses fans qu’elle comptait s’éloigner un peu des plateaux de tournage. En live sur le réseau social Twitch, l’actrice a confié avoir vécu plusieurs expériences de harcèlement sexuel, qui lui ont fait reconsidérer ses choix de carrière. « J’ai refusé quatre films au cours des deux dernières semaines et demie. J’ai vu que certaines personnes m’en voulaient d’avoir pris cette décision, mais les derniers projets sur lesquels j’ai travaillé ne se sont pas bien déroulés » a-t-elle commencé. Elle a ensuite raconté un exemple concret particulièrement décevant : « Dans l’un des derniers films que j’ai tournés, l’un des producteurs a engagé une fille avec qui il couchait et il lui a demandé de me proposer un plan à trois avec eux. C’était mon patron. J’ai refusé et j’ai pleuré. J’étais tellement bouleversée. »

La jeune femme de 26 ans précise ensuite avoir informé l’équipe de direction de l’incident. « C’était un moment très difficile. Nous avons beaucoup pleuré sur ce tournage » a-t-elle assuré. Celle qui est aussi la fille de l’acteur star des années ’90, Casper Van Dien, répondait ainsi aux questions de certains de ses abonnés Twitch, qui lui demandaient pourquoi elle estimait que streamer tait meilleur pour sa santé mentale. « Comma ça, je peux rester chez moi et jouer à des jeux vidéo sans que mon boss ne me demande de coucher avec lui » a-t-elle déclaré. La comédienne a finalement assuré qu’elle se sentait heureuse sur le réseau social, et qu’elle comptait y développer ses propres projets. « J’espère que quelqu’un décidera de les financer, car je pourrai ainsi contrôler mon propre plateau et je ne demanderai pas à mes acteurs de coucher avec moi. » a-t-elle conclu. Après avoir reçu plusieurs messages de soutien de fans inquiets, Grace Van Dien a tenu à publier un tweet rassurant, expliquant : « Avec l’âge, mes priorités professionnelles changent. J’attends le bon projet et les bonnes personnes avec qui travailler. C’est agréable de se sentir calme »